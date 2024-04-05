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В Тюмени в марте был побит девятилетний температурный рекорд

Общество, 15:32 05 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 18 марта был отмечен исторический температурный максимум - 11,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд наблюдался 9 лет назад в марте 2015 года и составлял плюс 8,6 градуса.

В целом на юге Тюменской области в марте среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 1-3 градуса, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Самая низкая температура воздуха минус -14 градусов отмечалась 21 марта в Сладково и Ишиме.

"Снег выпадал по территории неравномерно. В период оттепели отмечались осадки смешанного характера в виде мокрого снега и дождя. Сумма выпавших осадков за месяц в большинстве районов составила 105-200% от климатической нормы, меньше нормы выпало в юго-восточных районах. Высота снежного покрова составила 21-43см", - отмечено в сообщении.

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