Тюменцы измерили давление и постреляли из лука на фестивале здоровья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль здоровья провели участники XXIX областного фестиваля "Студенческая весна" на Цветном бульваре в Тюмени 5 апреля. Для жителей подготовили различные викторины, также можно было измерить параметры здоровья и пострелять из лука.

"Традиционно День здоровья выпадает во время Студвесны и мы стараемся выходить в город, совмещать полезное и приятное с нашим фестивалем, напоминать о том, что заботиться о себе необходимо в любое время года. Вот и сегодня студенты организовали событие, чтобы поздравить жителей с праздником и подарить им свое творчество", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" исполнительный директор XXIX Областного студенческого фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Жители могли пройти викторину, где были такие вопросы о том, что такое пульс, что переносит в организме кислород, какие продукты способствуют улучшению пищеварения и другие. За верный ответ выдавали стикерпак Студвесны или гематоген.

Паралельно волонтеры-медики помогали жителям проверить количество жира и жидкости в организме, насыщение крови кислородом и артериальное давление. Команда центра развития тактических игр и видов спорта "Федерация лучного боя" организовала занятие по безопасной стрельбе из лука.

"Мне все понятно объяснили, я натянула тетиву и выстрелила. Знаете, рада, что подошла с подругами и попробовала, потому что раньше никогда не занималась. Все понравилось", – поделилась впечатлениями после стрельбы из лука Владислава Туркина.

Также творческие студенты исполнили музыкальные композиции и танцевальные номера.

Всего на фестиваль в этом году поступило 4 тыс. 716 заявок, из них 3 тыс. 116 уникальных. Большинство из них отправили на "танцевальное" направление — 1 тыс. 334 от общего количества.

"У нас уже завершили свою работу два направления: "танцевальное" и "интеллектуальные игры". С сегодняшнего дня к работе приступил "театр", а в выходные стартует сразу три трека. Так что Студвесна в самом разгаре", — добавила Анастасия Егорова.

Напомним, победителей и обладателей Гран-при объявят на гала-концерте 15 апреля.

Виктория Макарова