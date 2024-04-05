Две премьеры представит публике ишимский народный театр "Зеркало"

| Фото: Ишимский театр | Фото: Ишимский театр

Традиционный весенний премьерный показ двух новых спектаклей состоится в Ишимском театре 6 и 7 апреля. Детям покажут сказку "Буратино" по мотивам музыкального фильма 1975 года, а взрослым – постановку "Не все коту масленица" по одноименной пьесе Александра Островского.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный режиссер ишимского театра Данил Султанов.

Взрослый – традиционный классический спектакль с элементами танцевальных увертюр.

По словам Данила Султанова, постановка как никогда актуальна сегодня, несмотря на то, что пьеса написана в 1871 году. Во времена Островского были богатые и бедные, есть похожее разделение и сейчас. И те, у кого водятся шальные деньги, часто считают, что они лучше тех, кто честным трудом зарабатывает себе на жизнь.

"Чтобы этот диссонанс убрать, мы и покажем зрителям, что далеко не все решают деньги, есть категория вечных ценностей. Как, например, патриотизм, всплеск которого мы наблюдаем сейчас", - рассказал режиссер.

Детский же спектакль – современная театральная версия по мотивам любимого всей детворой Советского Союза фильма режиссера Леонида Нечаева "Приключения Буратино". Музыкального, яркого, с прекрасным музыкальным материалом.

В постановке будут участвовать взрослые актеры и школьники с третьего по пятый класс, которые занимаются театральным мастерством с осени 2023 года.

"Современные дети в большей своей части этот фильм не смотрели. Многие не читали и сказку Алексея Толстого и понятия не имеют, кто такой Буратино. Решили сделать такой спектакль – симбиоз детей и взрослых. Все поют сами, вживую. Оригинальный сценарий написал Константин Ларичев. Сейчас работаем над декорациями, репетируем", - рассказал Данил Султанов.

Всех секретов режиссер раскрывать не стал, он пригласил на премьеры, в одной из которых он сыграет неожиданную роль, которую оценит постоянная публика.

Добавим, что в 2024 году самодеятельному коллективу из Ишима исполнится 65 лет. Осенью, ориентировочно в октябре, запланирован цикл праздничных мероприятий и, если все получится, театр представит новую постановку "Женитьба Фигаро". Будет выпущен юбилейный альбом и написан гимн Ишимского народного театра "Зеркало".

Данил Султанов рассказал об одном интересном факте. В далеком 1959 году 30 октября коллективу городского Дома культуры было присвоено звание народного, благодаря спектаклю "Барабанщица". А в 2024 году коллектив подтвердил этот почетный статус тем же самым спектаклем, который возродил на подмостках театра в прошлом году.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Кондрашкина