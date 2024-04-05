Эксперты из трех регионов изучили лучшие медицинские практики Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Делегация медиков из Мурманской, Тульской областей и Башкортостана во главе с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольгой Кобяковой посетила Тюмень. Эксперты переняли опыт региона в части организации первичной медико-санитарной помощи, сообщает информационный центр правительства региона.

“Что особенно понравилось: заряженные, любящие свою землю люди, большое количество проектов в медицинских организациях. Удивила меня укомплектованность первичного звена кадрами. Здравоохранение Тюменской области на очень высоком уровне и оно не останавливается, развивается", – сказала Ольга Кобякова.

Ключевые практики Тюменской области, которые планируется внедрять в других регионах: отработка вызовов на дом отделением неотложной помощи, при этом участковый терапевт посещает пациентов только с хроническими заболеваниями, после стационара; медико-социальные отделения в поликлиниках; дистанционное наблюдение за пациентом с риском развития неблагоприятных состояний.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова рассказала о главных составляющих успешного оказания медицинской помощи в регионе. Это раннее выявление и профилактика заболеваний, своевременность, доступность и качество медицинской помощи. Сюда же вошли реабилитация, восстановление сил, здоровья каждой категории пациентов после перенесенных заболеваний, травм и состояний.