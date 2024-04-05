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Второй концерт фестиваля имени Михаила Глинки покажут в виртуальных концертных залах области

Общество, 20:18 05 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй концерт фестиваля, посвященного 220-летию русского композитора Михаила Глинки, пройдет в Тюменской филармонии 6 апреля. Его смогут посмотреть жители региона в виртуальных концертных залах, сообщает региональный департамент культуры.

Помимо сочинений Глинки на концерте будут исполнены произведения других известных композиторов. Прозвучат сочинения Берлиоза, Сибелиуса, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Мусоргского, Глазунова, Чайковского.

Среди произведений Михаила Глинки, которые представят слушателям, – "Вальс-фантазия", Увертюра к опере "Жизнь за царя" и "Камаринская".

Музыку исполнит Тюменский филармонический оркестр. Дирижировать оркестром будет дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии Игорь Манашеров.

Концерт будет транслироваться в виртуальных концертных залах. Жители муниципальных районов смогут посмотреть трансляцию бесплатно. Начало –в 18 часов.

Возрастное ограничение: 12+.

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# концерт , Тюменская филармония

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