Медики Казанского района спасли десятимесячного ребенка, проглотившего батарейку

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Медики Казанского района спасли десятимесячного ребенка, проглотившего батарейку, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Малыш с инородным телом в пищеводе поступил в приемное отделение областной больницы №14 в с. Казанское. Мама ребенка сообщила специалистам о кашле, шумном дыхании и беспокойстве.

Операцию провели врач хирург-эндоскопист Мыктыбек Тажибаев, врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Пак, медицинская сестра кабинета эндоскопии Наталья Плесовких и медицинская сестра-анестезист Елена Тимофеева. Ребенок в это время находился под общим наркозом.

Операция прошла успешно. Батарейка не успела нанести вред здоровью ребенка. Сейчас малыш уже выписан из больницы.

Специалисты отмечают, что батарейки, попадая в пищеварительный тракт, представляют серьезную опасность. Агрессивный желудочный сок может быстро повредить тонкую металлическую оболочку элемента питания, в результате она прилипает к стенке пищевода, желудка или кишечника, вызывая термический, химический ожог.