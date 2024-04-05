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Медики Казанского района спасли десятимесячного ребенка, проглотившего батарейку

Общество, 19:43 05 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Медики Казанского района спасли десятимесячного ребенка, проглотившего батарейку, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Малыш с инородным телом в пищеводе поступил в приемное отделение областной больницы №14 в с. Казанское. Мама ребенка сообщила специалистам о кашле, шумном дыхании и беспокойстве.

Операцию провели врач хирург-эндоскопист Мыктыбек Тажибаев, врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Пак, медицинская сестра кабинета эндоскопии Наталья Плесовких и медицинская сестра-анестезист Елена Тимофеева. Ребенок в это время находился под общим наркозом.

Операция прошла успешно. Батарейка не успела нанести вред здоровью ребенка. Сейчас малыш уже выписан из больницы.

Специалисты отмечают, что батарейки, попадая в пищеварительный тракт, представляют серьезную опасность. Агрессивный желудочный сок может быстро повредить тонкую металлическую оболочку элемента питания, в результате она прилипает к стенке пищевода, желудка или кишечника, вызывая термический, химический ожог.

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# дети , медики

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