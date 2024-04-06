Мульттерапию применяют в тюменском реабилитационном центре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мульттерапия применяют специалисты тюменского реабилитационного центра "Родник". Это один из инструментов работы с детьми, который используется для раскрытия их возможностей.

"Мы пробуем в "Роднике" мульттерапию, как многоцелевой инструмент, позволяющий раскрыть творческие способности ребенка, преодолеть страхи и неуверенность в себе, показать возможности, о которых он раньше и не знал", — рассказала социальный педагог Светлана Кельчина.

Собственный рисунок, который кажется ребенку недостаточно красивым, при появлении его на экране, включенный в общий контекст, начинает восприниматься по-другому. Просмотр и обсуждение мультфильма дает возможность осознать себя автором, найти свое место в обществе, сообщает ОРЦ "Родник".