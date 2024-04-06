В Тюмени разработали маршруты движения патрульных противопожарных групп

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Развод группировки сил, участвующей в проведении противопожарных мероприятий, прошел в Тюмени. В мероприятии участвовали сотрудники 32 пожарно-спасательного отряда регионального МЧС, представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы, полиция, волонтеры.

Об этом после участия в разводе написал в своих аккаунтах в соцсетях глава города Руслан Кухарук.

"Наши мобильные группы будут выполнять несколько задач: следить за пожарной обстановкой; выезжать на проверки территорий и тем самым выявлять и пресекать нарушения, а также активно проводить профилактические беседы и раздавать памятки жителям. Разработаны маршруты движения патрульных групп, охватывающие территории СНТ, городские леса, места для отдыха", - пояснил он.

В Тюмени проходит обследование проблемных территорий. Данные по ним представят в понедельник на заседании коллегии администрации города.

Напомним, на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Введены ограничения: запрещено посещение лесов (за исключением некоторых случаев, прописанных в постановлении), нельзя разводить костры, сжигать мусор.