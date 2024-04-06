В Тюмени на форуме "День предпринимателя" обсудят развитие семейного бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие семейного бизнеса станет ключевой темой форума "День предпринимателя" в Тюмени в конце мая 2024 г. Тюменцам предлагают выбрать одно из шести направлений мероприятия, которое стоит обсудить.

По оценке экспертов, 74 % компаний малого и среднего бизнеса в стране можно отнести к семейным. Тематика развития семейного предпринимательства имеет различные аспекты, это и вопросы управления компаниями, воспитания наследников, раздел имущества, юридические риски, формирование и продвижение брендов компаний и многое, сообщают организаторы.