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В Тюмени на форуме "День предпринимателя" обсудят развитие семейного бизнеса

Общество, 16:29 06 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие семейного бизнеса станет ключевой темой форума "День предпринимателя" в Тюмени в конце мая 2024 г. Тюменцам предлагают выбрать одно из шести направлений мероприятия, которое стоит обсудить.

По оценке экспертов, 74 % компаний малого и среднего бизнеса в стране можно отнести к семейным. Тематика развития семейного предпринимательства имеет различные аспекты, это и вопросы управления компаниями, воспитания наследников, раздел имущества, юридические риски, формирование и продвижение брендов компаний и многое, сообщают организаторы.

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# Год семьи , День предпринимателя

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