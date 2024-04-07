О пользе качелей рассказала тюменский врач-терапевт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качаться на качели — полезно для любого возраста, утверждает врач-терапевт Лидия Лапшина. Простые монотонные движения — напоминание о маминых руках, качающих нас в раннем детстве.

Для пожилых качели — это своего рода тренажер для стимулирования вестибулярного аппарата. При раскачивании тренируются мышцы спины, рук, ног и брюшного пресса. Это отличная гимнастика для позвоночника.

Также это способствует релаксации, хорошему сну. Качаясь, можно послушать пение птиц, дышать свежим воздухом.

Качаться стоит не больше 15 минут, пишет Мегатюмень