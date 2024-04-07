Рассказать о тружениках тыла в своей семье предлагают тюменским школьникам

Работники Тюменского фанерного комбината | Фото: группа Тюмень до нашей эры ВКонтакте Работники Тюменского фанерного комбината | Фото: группа Тюмень до нашей эры ВКонтакте

Принять участие в конкурсах Национальной родительской ассоциации приглашают школьников Тюменской области. Один из них — семейная акция памяти "Труженики тыла моей семьи".

Она нацелена на сохранение информации о родственнике или родственниках, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Другой конкурс — туристско-краеведческий конкурс экскурсионных работ "Вклад моего города в Великую Победу". Он проходит в рамках номинаций "Лучшая обзорная экскурсия по местам трудовой славы" и "Лучшая тематическая экскурсия по местам трудовой славы". Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений.

Сбор материалов для участия в проектах — до 15 мая 2024 года.