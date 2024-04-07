Владимир Якушев: открытия геологов превратили Западную Сибирь в энергетическое сердце России

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Открытия геологов превратили Западную Сибирь в энергетическое сердце России и обеспечили экономику регионов ресурсами на многие десятилетия вперед.

Об этом напомнил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев в поздравлении с Днем геолога, который отмечается 7 апреля.

"Поздравляю геологов, ветеранов профессии и всех, кто посвятил себя исследованию недр, с праздником! Исследователи и ученые, которые стояли у истоков освоения уральских и сибирских недр, блестяще знали своё дело. Терпеливо преодолевали сложности и настойчиво искали подтверждения своим теориям. Воспитывали новые поколения геологов. Передавали свой опыт и знания. Высоко держали профессиональную планку и работали на совесть. И сегодня в геологию, как и прежде, приходят люди, по-настоящему увлеченные профессией", — подчеркнул он.

Владимир Якушев отметил, что геологи осваивают самые передовые технологии и внедряют их в свою работу, активно сотрудничают с коллегами из других сфер и разрабатывают инновационные решения. При этом не боятся сложностей и стойко отвечают на все вызовы.