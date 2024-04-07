Тобольский музей-заповедник набирает внештатных гидов
Прослушивание в рамках проекта "Музейный гид" проведет Тобольский музей-заповедник 11 апреля в 17 и 18 часов. Поучаствовать в нем предлагают тем, кто увлекается историей региона и готов представлять культурное наследие гостям на музейных объектах.
Участников проекта ждет интересное обучение под руководством опытных кураторов, позволяющее стать гидом Тобольского музея-заповедника уже в летний туристический сезон.
Работа внештатным экскурсоводом – это дополнительный заработок в свободное время, развитие своих коммуникативных навыков и возможность работать в историко-культурном пространстве города, отмечают организаторы.
Для участия в проекте необходимо подать заявку по электронной почте marketing2013_tiamz@mail.ru с указанием ФИО и номера контактного телефона, подготовить для прослушивания текст выступления (не более 5 минут) на любую тему об истории или достопримечательностях Тобольска.
Место проведения встречи 11 апреля — дирекция Тобольского музея-заповедника (Красная площадь, 1, стр.4).