  • 7 апреля 20247.04.2024воскресенье
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Выставку о семье "Счастье рядом" предлагает посетить тобольский Дворец наместника

Общество, 16:24 07 апреля 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Счастье рядом" работает во Дворце наместника (Красная площадь 3, стр. 4) в Тобольске. Экспозиция приурочена к Году семьи.

На выставке можно увидеть более тридцати живописных работ из фондов Тобольского музея-заповедника и Музейного комплекса имени Словцова. Во все времена тема семьи для художников служила особым источником вдохновения. На свои полотна они переносили воспоминания о родителях и беззаботном детстве, переживания за своих родных и близких и счастливые мгновения в их окружении.

Именно такие яркие и счастливые моменты отображены в творчестве мастеров XX – XXI веков на выставке.

Возрастное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 07.04.2024Сообщить о незаконных надписях на фасадах могут тюменцы на городском портале
18:15 07.04.2024Подготовка к паводку в Тюменской области начата заранее, сообщил Александр Моор
18:00 07.04.20248 апреля - события дня
17:38 07.04.2024С творчеством художников-анималистов знакомит экспозиция в Ялуторовске