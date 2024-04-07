Выставку о семье "Счастье рядом" предлагает посетить тобольский Дворец наместника

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Счастье рядом" работает во Дворце наместника (Красная площадь 3, стр. 4) в Тобольске. Экспозиция приурочена к Году семьи.

На выставке можно увидеть более тридцати живописных работ из фондов Тобольского музея-заповедника и Музейного комплекса имени Словцова. Во все времена тема семьи для художников служила особым источником вдохновения. На свои полотна они переносили воспоминания о родителях и беззаботном детстве, переживания за своих родных и близких и счастливые мгновения в их окружении.

Именно такие яркие и счастливые моменты отображены в творчестве мастеров XX – XXI веков на выставке.

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