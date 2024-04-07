Для чего нужна регистрация имущества, напоминает тюменцам Росреестр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О необходимости регистрации имущества напоминает управление Росреестра по Тюменской области. Это действие позволяет решить несколько задач.

В первую очередь — это защита имущественных прав, если они будут нарушены со стороны третьих лиц. Например, если земельный участок решат самовольно занять соседи.

Во-вторых, если будет осуществляться выкуп для государственных или муниципальных нужд, собственник сможет претендовать на соответствующие возмещение, которое предусмотрено законом.

В-третьих, это возможность передавать и получать имущество по наследству в том случае, если права зарегистрированы в ЕГРН.

Наконец, регистрация сыграет роль в случае чрезвычайных ситуаций. Возмещение социальных выплат возможно только тогда, когда собственник законодательно установлен, пишет Мегатюмень.