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Для чего нужна регистрация имущества, напоминает тюменцам Росреестр

Общество, 19:48 07 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О необходимости регистрации имущества напоминает управление Росреестра по Тюменской области. Это действие позволяет решить несколько задач.

В первую очередь — это защита имущественных прав, если они будут нарушены со стороны третьих лиц. Например, если земельный участок решат самовольно занять соседи.

Во-вторых, если будет осуществляться выкуп для государственных или муниципальных нужд, собственник сможет претендовать на соответствующие возмещение, которое предусмотрено законом.

В-третьих, это возможность передавать и получать имущество по наследству в том случае, если права зарегистрированы в ЕГРН.

Наконец, регистрация сыграет роль в случае чрезвычайных ситуаций. Возмещение социальных выплат возможно только тогда, когда собственник законодательно установлен, пишет Мегатюмень.

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# имущество , Росреестр

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