Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей
Общество, 16:50 07 апреля 2024
| Фото: kremlin.ru
Ситуацию с паводками обсудил по телефону президент РФ Владимир Путин с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин отметил необходимость заблаговременного оказания помощи людям и возможной эвакуации из-за паводка.