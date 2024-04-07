  • 7 апреля 20247.04.2024воскресенье
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей

Общество, 16:50 07 апреля 2024

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Ситуацию с паводками обсудил по телефону президент РФ Владимир Путин с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин отметил необходимость заблаговременного оказания помощи людям и возможной эвакуации из-за паводка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# подготовка к паводку

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 07.04.2024Сообщить о незаконных надписях на фасадах могут тюменцы на городском портале
18:15 07.04.2024Подготовка к паводку в Тюменской области начата заранее, сообщил Александр Моор
18:00 07.04.20248 апреля - события дня
17:38 07.04.2024С творчеством художников-анималистов знакомит экспозиция в Ялуторовске