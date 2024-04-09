Встречу читательского клуба для школьников Тюмени посвятят Дню космонавтики

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Очередная встреча читательского клуба, который действует на базе центра ТюмГУ по работе со школьниками "Новое движение" в Тюмени, будет посвящена Дню космонавтики. Событие пройдет 14 апреля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель центра по работе со школьниками "Новое движение" Тюменского государственного университета Татьяна Вешкурцева.

Читательский клуб открыт на базе центра "Новое движение" с января. На каждой встрече участники открытой площадки - учащиеся 8-11 классов — обсуждают книги, сюжеты, идеи авторов. В этот раз заявлена тема "Научная фантастика". Пройти регистрацию можно по ссылке.

"К нам приедут гости — сотрудники Московского государственного университета. Они готовы выступить с научно-популярными лекциями на тему космоса, спутникостроения", — поделилась Татьяна Вешкурцева.

Научную фантастику подростки смогут обсудить с 11 до 13 часов. Сразу после заседания читательского клуба с 13 до 15 часов пройдет встреча с учеными из МГУ. Сергей Свертилов и Виталий Богомолов расскажут про структуру и свойства Вселенной, Галактики и Солнечной системы, а также про научно-образовательные спутники Московского университета. Зарегистрироваться на встречу с ними можно до 12 апреля по ссылке. Сюда приглашают учащихся 7-11 классов.

Встречи участников клуба проводятся раз в месяц с участием жителей ближайших населенных пунктов. У них расписан тематический календарный план.

Центр ТюмГУ по работе со школьниками "Новое движение" открыт по адресу: ул. Ленина, 16.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова