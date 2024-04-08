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Тюменские суды опробуют новый формат сайтов для эффективной работы в соцсетях

Общество, 12:26 08 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала участником пилотного проекта по тестированию нового формата сайтов, ориентированного на более эффективную работу в соцсетях. Пилотный проект пройдет в судах Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Бурятии, Тульской, Вологодской, Тюменской и Кемеровской областей.

До 1 июля в нашем регионе, по словам руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области Виктории Ситцевой, будет тестироваться новый формат сайта судов общей юрисдикции. "Предполагается, что мы дадим обратную связь: что удобно, с точки зрения судейского сообщества, а что стоит изменить или дополнить. Обобщим и мнения пользователей. Этим же будут заниматься коллеги в других субъектах страны. Судебным департаментом при Верховном суде РФ о результатах пилотного проекта будет доложено на мероприятиях Совета судей РФ", – сообщила она.

У судебной системы, по оценке председателя комиссии Совета судей РФ Владимира Захарова, появился новый инструмент информирования о своей деятельности.

"Это прямой канал связи с общественностью, он позволяет вести прямой диалог", - отметил Захаров.

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# соцсети , суды

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