Тюменские художники представят рисунки карандашом, сангиной, пастелью, углем

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Рисунок" откроют в тюменском региональном отделении Союза художников (ул. Холодильная, 124) 11 апреля в 18 часов. 30 художников разного возраста представят рисунки, выполненные карандашом, сангиной, пастелью, углëм, тушью, сообщают организаторы.

Всего в экспозицию вошли 60 работ.

"Долгое время в истории искусства рисунок оставался лишь инструментом, подсобным средством на подготовительных этапах работы живописца, скульптора, архитектора, и его не расценивали в качестве самостоятельного вида изобразительного искусства. И только в начале XX века рисунок приобрёл автономное художественное значение. Тогда же сложилась профессиональная терминология и, в частности, употребление словосочетаний: карандашом или пером рисуют, а красками пишут", - рассказали в отделении союза художников.

Телефон для справок: 40-20-79. Возрастное ограничение: 6+.