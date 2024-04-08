Предприниматель из Тюмени откроет бассейн для малышей и будущих мам

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева (архив) | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева (архив)

Тюменка Анна Ляпина реализует инвестиционный проект строительства бассейна для самых маленьких и будущих мам. Около 5 млн рублей собственных средств уже вложено в его реализацию.

По информации Фонда финансирования Тюменской области, предприниматель зарегистрировала бизнес в январе 2024 года. ⠀

"Анна как начинающий предприниматель получила льготное финансирование без залога по программе "Легкий старт". Это поможет ей осуществить задуманное, обустроить помещение и обеспечить максимальный комфорт для своих клиентов", - рассказали сотрудники фонда.

Бассейн будет находиться по адресу: ул. Сперанского, 40.

Поддержка предпринимателю оказана в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".