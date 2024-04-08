  • 8 апреля 20248.04.2024понедельник
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Предприниматель из Тюмени откроет бассейн для малышей и будущих мам

Экономика, 18:09 08 апреля 2024

ТГ-канал Максима Афанасьева (архив) | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева (архив)

Тюменка Анна Ляпина реализует инвестиционный проект строительства бассейна для самых маленьких и будущих мам. Около 5 млн рублей собственных средств уже вложено в его реализацию.

По информации Фонда финансирования Тюменской области, предприниматель зарегистрировала бизнес в январе 2024 года. ⠀

"Анна как начинающий предприниматель получила льготное финансирование без залога по программе "Легкий старт". Это поможет ей осуществить задуманное, обустроить помещение и обеспечить максимальный комфорт для своих клиентов", - рассказали сотрудники фонда.

Бассейн будет находиться по адресу: ул. Сперанского, 40.

Поддержка предпринимателю оказана в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бассейн , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство , финансирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:09 08.04.2024Предприниматель из Тюмени откроет бассейн для малышей и будущих мам
12:15 08.04.2024К посевной в Тюменской области проверили качество 147 тысяч тонн семян
12:04 08.04.2024В Тюменской области проверили легальность автодорожных лесоперевозок
10:25 08.04.2024Тюменская компания "Космос" стала 120 арендатором технопарка ДСК 500