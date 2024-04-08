Почта России с начала года доставила тюменцам около 100 тонн товаров с Авито

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С начала 2024 года Почта России доставила жителям Тюменской области более 65 тыс. товаров с Авито весом около 100 тонн, что на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года. Число таких доставок выросло по всей стране за год до 29 млн с фактическим охватом территории всей страны. В Тюменской области за 2023 год доставлено свыше 200 тыс. посылок Авито.

Сотрудничество с Авито развивается по нескольким направлениям, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области. В 2023 году всем пользователям платформы стала доступна услуга кросс-доставки. Этот сервис позволяет продавцу и покупателю на Авито выбрать более удобные для каждого из них способы отправки или получения заказов. В зависимости от клиентских предпочтений или месторасположения пункта выдачи заказов (ПВЗ), продавец может выбрать для отправки товара одного оператора доставки, а покупатель для получения — другого. Почта России стала одной из первых логистических компаний, подключившихся к проекту. Заказы, оформленные на платформе Авито, можно отправить или получить во всех почтовых отделениях региона.

В 2023 году Почта России и Авито реализовали для клиентов сервис оплаты при получении в почтовом отделении с помощью наложенного платежа. Прежде чем оплатить заказ, у покупателя есть возможность в течение 15 минут проверить товар. Если он по каким-либо причинам не устраивает покупателя или не соответствует описанию, указанному продавцом на Авито, можно отказаться от оплаты и получения заказа. При этом никаких комиссий или штрафов для покупателя за возврат товара не предусмотрено. Всего за минувший год жители Тюменской области получили с помощью Почты 212 тыс. 557 таких посылок.

"Для нас стратегически важно, чтобы те же возможности, к которым люди привыкли в стандартных интернет-магазинах и на маркетплейсах, были доступны и для наших уникальных сделок между частными лицами, - заявил директор по логистике Авито Сергей Пустыльник. - Многие опции, которые мы добавляем в сервис, стали возможны благодаря нашему сотрудничеству с Почтой России — например, оплата при получении, что является уникальным для С2С-сделок. И конечно, стоит отметить кросс-доставку между пунктами Почты России, EXMAIL и Boxberry, ничего подобного ранее на рынке логистики не существовало, здесь мы первопроходцы".