Тюменцы могут выгулять приютских животных на акции "Собачья и кошачья радость"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Акция "Собачья и кошачья радость" пройдет на территории приюта "Лучший друг" в Тюмени 13 апреля. Добровольцам предложит прибираться в вольерах, погулять с собаками, вычесать кошек.

Принять участие в акции приглашают как опытных добровольцев, серебряных, инклюзивных, корпоративных волонтеров и новичков в этом деле. Необходимо зарегистрироваться до 12 апреля по ссылке.

Сбор волонтеров — 13 апреля в 13 часов на остановке "п. ММС". Здесь будет ждать куратор волонтеров Дмитрий Пронин.

Необходима теплые одежда и обувь. При себе нужно иметь бутылку с питьевой водой, влажные салфетки для рук. Можно взять лакомства для животных, сухое печенье (это можно давать только тем питомцам, которым разрешит координатор акции от приюта Алена Ажгибецова).

Участникам акции при подаче заявки на вакансию на сайте Добро.ру проставляются верифицированные часы. Всем на электронную почту пришлют благодарственные письма, вручат памятные презенты.

Волонтеров, которым не исполнилось 14 лет, обязательно должен сопровождать родитель или педагог от школы. Добровольцы, которым не исполнилось 16 лет, должны иметь при себе записку в свободной форме с разрешением от родителей.