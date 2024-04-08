В Тюменской области отремонтируют более 60 высоковольтных подстанций

пресс-службы АО «Россети Тюмень» пресс-службы АО «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" приступили к комплексному обслуживанию крупных питающих центров в Тюменской области. В текущем году энергетики проведут плановый ремонт 68 высоковольтных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения более полумиллиона жителей в 20 районах и двух городских округах. На эти цели компания направит порядка 105 млн рублей.

Значительный объем технических мероприятий будет проведен в самом густонаселенном районе области – Тюменском, где проживает порядка 138 тысяч человек. Там специалисты отремонтируют 12 подстанций 35-110 кВ, обеспечивающих энергоресурсом потребителей 36 населенных пунктов, в том числе села Червишево, Ембаево, Перевалово, Горьковка и поселок Богандинский.

Всего в ходе плановых работ на 68 крупных питающих центрах энергетики приведут к нормативному состоянию 15 силовых трансформаторов, 61 выключатель и 57 разъединителей. Также на подстанциях заменят трансформаторное масло и изношенные детали оборудования. Для ремонта задействуют более 80 человек оперативного персонала и спецтехнику: автокраны, подъемники, тягачи и передвижные лаборатории.

"Россети Тюмень" непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса. Реализация технических мероприятий позволит свести к минимуму риски нарушений в работе энергообъектов и обеспечить надежное электроснабжение бытовых потребителей и социально значимых объектов: 124 школ, 87 детских садов, 19 медучреждений и 435 объектов коммунальной инфраструктуры.