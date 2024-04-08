Глава МЧС Александр Куренков возглавил комиссию для координации работы по предупреждению паводков

t.me/government_rus t.me/government_rus

Комиссия для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков создана при правительстве РФ. Ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии. В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

Также в работе созданной комиссии примут участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.

По распоряжению Михаила Мишустина в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов, сообщает кабмин.