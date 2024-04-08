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Тюменская область и Сбер реализуют модель ГЧП для реализации социально значимых задач

Губернатор, 19:21 08 апреля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

Перспективные направления взаимодействия Тюменской области и Сбербанка обсудили губернатор Александр Моор и вице-президент - председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин во время встречи 8 апреля. Стороны не исключили применение модели государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации социально значимых проектов.

"Благодаря активному государственно-частному партнерству совместно со Сбером решаем задачу, которую поставил президент нашей страны: формируем технологический, цифровой, культурный и образовательный суверенитет России и обеспечиваем внедрение ИИ-технологий во все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления", - убежден глава региона.

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Сбер входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Тюменской области. За 2023 год объем налоговых выплат в бюджет региона — порядка 2,2 млрд рублей. Банк выступает финансовым партнером 10 проектов комплексного развития территории в Тюмени. При участии Сбера в регионе строится более 2 млн кв. метров жилья.

Цифровизации и AI-трансформации региона был посвящен отдельный блок встречи. Внедрение технологичных сервисов в приоритетных отраслях экономики станет важным аспектом сотрудничества в 2024 году. В фокусе — медицина, образование, транспорт, госуправление, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , Сбербанк

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