Альберт Суфианов: нейрохирургия находится на уровне искусства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нейрохирургия находится на уровне искусства. В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени трудятся 30 врачей редкой и сложной специализации. Об это сказал главный врач ФЦН Альберт Суфианов в Международный день врача-нейрохирурга, 8 апреля.

"Хирург, по моему убеждению, должен быть везучим, без везения в эту профессию лучше не идти. Конечно, ты ориентируешься на знания и опыт, но человеческий мозг настолько индивидуален. Нужно доверять внутреннему голосу, иначе можешь принять неправильное решение. А принимать нужно очень быстро, за долю секунды. В команде центра работают профессиональные врачи, талантливые, преданные делу", — уверен он.

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, который на днях отметит 13 – летие со дня проведения первой операции, трудится 30 врачей – нейрохирургов: одни работают в приемно-консультативном отделении центра, другие в пяти нейрохирургических отделениях.

За годы работы ФЦН в Тюмени шагнул далеко в будущее медицины. Искусственный интеллект, бесконтактная хирургия — приоритетные направления центра. Специалисты занимаются оцифровкой данных при приступах эпилепсии, чтобы их прогнозировать и предупреждать.

Второе направление — создание виртуальных моделей черепа, позвоночника. Для этого в центре работает лаборатория совместно с Областной физико-математической школой.

Третье — использование альтернативных видов энергии, в частности лазерных технологий. Современные лазеры, световоды позволяют минимизировать хирургическую травму. Операции выполняются через прокол в 1,5-2 миллиметра. Врачи-нейрохирурги центра владеют передовыми техниками оперативных вмешательств. На смену эндоскопированию приходит экзоскопирование, лазер, впереди — роботизация.

Следующий шаг – развитие искусственного интеллекта. "Мы делаем большую ставку на молодежь. Сами обучаем кадры. После окончания ординатуры на кафедре нейрохирургии Сеченовского университета у нас в центре остаются работать лучшие врачи", — отмечает профессор Суфианов.

Нейрохирурги провели более 45 тысяч оперативных вмешательств с момента открытия центра. Ежегодно выполняется около 4 тысяч операций, сообщает пресс-служба ФЦН.