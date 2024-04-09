В Муллашах Тюменского района обновят 3,5 км минерализованных полос

| Фото: vk.com/rayontyumenskiy | Фото: vk.com/rayontyumenskiy

3,5 км минерализованных полос обустроили вокруг Муллашинского муниципального образования в 2023 году. В скором времени специалисты приступят к их обновлению, муниципальный контракт уже заключен, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В Муллашах установлено две пожарные емкости объемом по 50 кубометров. Из одного такого резервуара могут заполнить 20 машин. В 2023 году администрация закупила 11 пожарных ранцев, всего в распоряжении муниципалитета на сегодняшний день 18 единиц такого снаряжения.

В населенном пункте работает противопожарный пост № 128, в нем 11 человек. Кроме того, два человека несут службу в добровольной народной дружине, создана патрульно-маневренная группа.

"Для нашей территории, которая находится на отдаленном расстоянии от крупных населенных пунктов, очень важно иметь свой противопожарный пост. Ежедневно на дежурстве два человека: в строю всегда водитель и спасатель", - сказала глава муниципалитета Тансыла Хусаинова.