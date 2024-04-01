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Мюзикл о взрослении представит в Тюмени пермский театр

Общество, 08:27 10 апреля 2024

vk.com/teatrteatrperm | Фото: vk.com/teatrteatrperm

Мюзикл "Удачи, Марк!" представит на сцене Тюменского драматического театра коллектив Пермского академического "Театра-Театра" 11 и 12 апреля. Постановка затрагивает множество тем – от поиска себя в этой жизни до буллинга среди подростков и детско-родительских отношений в целом, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В основе сюжета взросление обычного парня с именем Марк. Он в очередной раз меняет школу из-за переезда семьи. И ему вновь предстоит влиться в коллектив и постараться не стать изгоем. А это особенно сложно, когда ты не слишком богат, не можешь себе позволить брендовые кроссовки и живешь в обычной панельке. А одноклассники элитной школы – сплошь обеспеченные ребята.

"Удачи, Марк!" – постановка, в которой сочетается целый калейдоскоп музыкальных направлений. За 2,5 часа зрители услышат классику, поп, рок, хип-хоп и рэп.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО и на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Пермь , спектакль , Тюменский драматический театр

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