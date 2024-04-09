Тюменские волонтеры помогут МЧС в случае подтопления населенных пунктов

| Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

Тюменские волонтеры заявили о готовности помочь МЧС в случае начала подтопления населенных пунктов региона. В ближайшее время активисты "Молодой гвардии" из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанки и Тюмени пройдут инструктаж от МЧС по действиям в условиях паводка. В случае необходимости они помогут в эвакуации жителей и с размещением пострадавших, а также проинформируют население о необходимости покинуть зоны возможного подтопления.

Активисты "Молодой Гвардии" уже имеют опыт участия в гуманитарных миссиях и в помощи при чрезвычайных ситуациях. Тюменские волонтеры ездили с гуманитарной миссией в Мариуполь и Краснодон. А в прошлом год активисты участвовали в тушении лесных пожаров и помогали в эвакуации Успенского психоневрологического интерната, отметили в региональном отделении "Молодой гвардии".

"В 2017 году мы уже выезжали на помощь жителям Ишима, тогда было действительно много пострадавших. Надеемся, что в этом году получится избежать таких последствий. Сформировали команды, сейчас пройдем инструктаж и будем готовы в случае необходимости отправиться на помощь. Опыт работы в ЧС у нас есть, уверен, что большая команда Тюменской области справится с любыми сложностями, а молодогвардейцы смогут оказать требующуюся от нас помощь", — сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Пополнить ряды волонтеров "Молодой гвардии" могут все неравнодушные. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке или позвонить по номеру телефона +7 (3452) 79-87-43.