Тюменские студенты представили на Студвесне прототипы приложений для межвузовского кампуса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские студенты представили рабочие прототипы приложений для межвузовского кампуса на направлении "Хакатон" во время XXIX областного фестиваля "Студенческая весна". Восемь команд из техникумов, колледжей и университетов региона работали над заданием 24 часа. Итоги подвели в "Конторе пароходства" 8 апреля.

"Мы стараемся каждый год подбирать максимально актуальные задачи. В этом году ключевая тематика – это будущий межуниверситетский кампус. Ребята решали кейс, связанный с созданием цифрового решения для организации студенческой движухи. Несмотря на то, что большая часть команд является студентами колледжей, им оказалось интересно позаниматься этой историей. Они создавали прототипы: от социальной сети до классического web-приложения, где можно не только ориентироваться в мероприятиях, но и развивать свои компетенции", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" куратор направления "Хакатон" на XXIX областном фестивале "Студенческая весна" Артем Березкин.

Оценивали работы руководитель бизнес-инкубатора Тюменского технопарка Егор Савченко, руководитель отдела разработки программного обеспечения "Арсенал+" Егор Шоба, лидер и эксперт "Лаборатории мышления, коммуникации и смыслов", руководитель группы "Молодежная политика и пространственно-территориальное развитие" проекта "Создание межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени" Евгения Миронова и другие эксперты.

Победителей и призеров выбирали по работоспособности прототипа, его масштабируемости, соответствию результата поставленной кейсовой задачи, презентации решения и решению второстепенных проблем.

"Организаторы подготовили интересную задачу. По моему мнению, мы ее выполнили на 70 процентов в backend-части и на 40 процентов во frontend-части. У нас просто не хватило рук все доделать в связи с обстоятельствами в команде. Но мы выразили желание продолжать работать над проектом", - поделился участник команды KCPT-HUB, третьекурсник колледжа цифровых и педагогических технологий Никита Мусин.

В результате лауреатами второй степени стали две команды – Reshalы и KCPT-HUB. Лауреатами первой степени эксперты признали ребят из тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства PentaPulse.

"Ваши решения – это интересный взгляд на то, что для нас уже кажется практически обыденным. То, что вы попробовали представить свои варианты – это круто. Ваши наработки точно будут использоваться дальше. Вы – большие молодцы", – отметила на подведении итогов Евгения Миронова.

Все решения ребят направят в департамент информатизации Тюменской области для возможного включения в цифровую инфраструктуру межуниверситетского кампуса. Ппроект по его созданию реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", осуществляемого Минобрнауки РФ.

Напомним, гала-концерт областной Студвесны состоится 15 апреля. Следить за результатами отбора на российский фестиваль можно на официально сайте.

Виктория Макарова