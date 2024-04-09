Тюменские студенты представили на Студвесне прототипы приложений для межвузовского кампуса
Тюменские студенты представили рабочие прототипы приложений для межвузовского кампуса на направлении "Хакатон" во время XXIX областного фестиваля "Студенческая весна". Восемь команд из техникумов, колледжей и университетов региона работали над заданием 24 часа. Итоги подвели в "Конторе пароходства" 8 апреля.
"Мы стараемся каждый год подбирать максимально актуальные задачи. В этом году ключевая тематика – это будущий межуниверситетский кампус. Ребята решали кейс, связанный с созданием цифрового решения для организации студенческой движухи. Несмотря на то, что большая часть команд является студентами колледжей, им оказалось интересно позаниматься этой историей. Они создавали прототипы: от социальной сети до классического web-приложения, где можно не только ориентироваться в мероприятиях, но и развивать свои компетенции", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" куратор направления "Хакатон" на XXIX областном фестивале "Студенческая весна" Артем Березкин.
Оценивали работы руководитель бизнес-инкубатора Тюменского технопарка Егор Савченко, руководитель отдела разработки программного обеспечения "Арсенал+" Егор Шоба, лидер и эксперт "Лаборатории мышления, коммуникации и смыслов", руководитель группы "Молодежная политика и пространственно-территориальное развитие" проекта "Создание межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени" Евгения Миронова и другие эксперты.
Победителей и призеров выбирали по работоспособности прототипа, его масштабируемости, соответствию результата поставленной кейсовой задачи, презентации решения и решению второстепенных проблем.
"Организаторы подготовили интересную задачу. По моему мнению, мы ее выполнили на 70 процентов в backend-части и на 40 процентов во frontend-части. У нас просто не хватило рук все доделать в связи с обстоятельствами в команде. Но мы выразили желание продолжать работать над проектом", - поделился участник команды KCPT-HUB, третьекурсник колледжа цифровых и педагогических технологий Никита Мусин.
В результате лауреатами второй степени стали две команды – Reshalы и KCPT-HUB. Лауреатами первой степени эксперты признали ребят из тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства PentaPulse.
"Ваши решения – это интересный взгляд на то, что для нас уже кажется практически обыденным. То, что вы попробовали представить свои варианты – это круто. Ваши наработки точно будут использоваться дальше. Вы – большие молодцы", – отметила на подведении итогов Евгения Миронова.
Все решения ребят направят в департамент информатизации Тюменской области для возможного включения в цифровую инфраструктуру межуниверситетского кампуса. Ппроект по его созданию реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", осуществляемого Минобрнауки РФ.
Напомним, гала-концерт областной Студвесны состоится 15 апреля. Следить за результатами отбора на российский фестиваль можно на официально сайте.
Виктория Макарова