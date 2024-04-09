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Тобольские врачи спасли мужчину после серьезного ДТП

Общество, 15:54 09 апреля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мужчину с множественными травмами после серьёзной автомобильной аварии спасли врачи тобольской Областной больницы №3. В медучреждение пациента доставили в тяжёлом шоковом состоянии после ДТП. Травматолог, хирург и реаниматолог провели противошоковую терапию и госпитализировали пострадавшего в реанимацию, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Жизни пациента угрожали многочисленные открытые и закрытые переломы, а также рваные раны по всему телу. После стабилизации состояния травматологи установили пострадавшему аппараты внешней фиксации на участки бедра, рёбер, голени и таза. В таком состоянии пациент провёл в реанимации несколько дней.

После стабилизации состояния врачи-травматологи провели оснеосинтез костей таза, бедра, голени и стопы. В условиях стационара мужчина находился более месяца. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, он проходит восстановительное лечение и реабилитацию.

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# ДТП , ОКБ №3 , травматология

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