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Тюменские почтальоны готовятся к обслуживанию населения в период паводка

Общество, 17:43 09 апреля 2024

Почта России

Почта России пересматривает маршруты для доставки пенсий, корреспонденции и товаров в труднодоступные населённые пункты в период паводка с помощью службы МЧС на транспорте повышенной проходимости.

Водители и почтальоны прошли инструктаж о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, работники почтовых отделений изучили информацию о способах эвакуации, а также создали для жителей территорий, труднодоступных в период паводка, запас продуктов питания и других товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

"Чтобы вовремя скорректировать почтовые маршруты, мы ежедневно отслеживаем ситуацию с паводком в области. К работе в условиях весеннего половодья наши сотрудники готовы: пенсии и все нужное людям мы доставим по графику без сбоев. Также в случае необходимости почтальоны будут доставлять почту в отрезанные водой поселения на транспорте спасателей, такой опыт взаимодействия у нас уже накоплен", – сообщил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

В этом году специалисты прогнозируют превышение уровня воды в реке Ишим к концу апреля. При неблагоприятных погодных условиях в районе подтопления могут оказаться населенные пункты Ишимского, Абатского, Викуловского и Казанского районов. В Тюменской области всего более 300 почтовых отделений, которые обслуживают 1 230 населенных пунктов.

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# паводок , Почта России

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