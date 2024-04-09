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Тюменцам предлагают сыграть в игровых короткометражных фильмах

Общество, 18:49 09 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кастинг на роли в короткометражных игровых фильмах студентов Школы перспективных исследований пройдет в Тюмени 10 апреля с 14 до 20 часов. Сценарии короткометражек студенты разрабатывали в течение двух месяцев на курсе по медиапроизводству.

В работе — три короткометражки. Это "Навий День" — триллер Дарии Леухиной о выборе между двух зол, которые все равно остаются злом, "Пакет с пакетами" — хоррор-комедия Артёма Сиденко о студенте, породившем пакетного монстра в своей квартире и "Департамент кармы" — комедия абсурда Дарьи Сосновских про офисную работу, бытовой буддизм и поиск себя.

Ориентировочное время съемок — с 20 апреля по 20 мая. Всего запланировано три съемочных смены по 10 часов. В регистрации указана информация о том, каких актеров ищут ребята. Кандидатов на роли ждут с 14 до 20 часов в ШПИ в первом корпусе в кабинете 501. С собой необходимо взять паспорт.

Возрастное ограничение: 18+.

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# кастинг , короткометражки , съемки , ШПИ

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