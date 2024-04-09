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В Тюменской области на реке Ишим укрепляют дамбу

Общество, 17:32 09 апреля 2024

ИИЦ "Ишимская правда" | Фото: ИИЦ "Ишимская правда"

На реке Ишим укрепляют дамбу. Отмечается, что обстановка здесь, как и в других муниципалитетах региона, остается стабильной. Также в Тюменской области завершено строительство дамб в д. Ильинка Казанского района, в селах Абатском и Викулово.

Напомним, в регионе к паводку подготовили 402 пункта временного размещения населения. Они обеспечены всем необходимым для проживания. В регионе режим ЧС по паводку принят заблаговременно. Решение принял глава региона Александр Моор по итогам комиссии по ЧС.

ИИЦ "Ишимская правда" | Фото: ИИЦ "Ишимская правда"

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# дамба , паводок

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