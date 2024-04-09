Более 250 гостей съехались на "Вороний день" в Тюменский район

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

С исполнения традиционных ритуалов встречи весны начался обрядовый праздник "Вороний день" на территории этностойбища "Увас мир Хот". На событие, которое прошло в Тюменском районе 7 апреля, съехались более 250 гостей, в том числе — из Югры, Ямала и других регионов России, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Гости увидели красочную концертную программу с вокальными и танцевальными номерами, игру на национальном музыкальном инструменте – варгане. Для взрослых состоялись соревнования по национальным видам спорта, а для детей – тематическая игровая программа и квиз, посвященный истории праздника. На выставке "Северные узоры" можно было приобрести изделия декоративно-прикладного творчества – обереги, куклы, украшения. Кульминацией "Вороньего дня" стала дегустация блюд национальной кухни — ухи из северной рыбы, чая на таежных травах, ягод и орехов.

"Чум возвышает к небу свой конус, яркие наряды людей, улыбки — все это означает, что на тюменскую землю пришел праздник песен, танцев, прикладного искусства и единения народов, генетически связанных между собой….", — приветствовали гостей организаторы.

"Вороний день" занимает значимое место в национальной культуре северных народов. На мероприятии присутствовали члены общественных организаций малочисленных народов, представители землячеств северных районов Тюменской области, студенты, школьники.

"В нашей области поддержка представителей коренных малочисленных народов проводится на системной основе, в эту работу включены как исполнительные органы власти, депутаты областной думы, так и ООО "РосНефть-Уватнефтегаз", — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета Роман Малыгин, приветствуя организаторов и гостей.