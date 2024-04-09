Паводковую обстановку в приграничных регионах обсудили президенты России и Казахстана
Общество, 16:09 09 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Паводковую обстановку в приграничных регионах обсудили президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Главы государств отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации. А также вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились дать указания активизировать эту работу.