  • 9 апреля 20249.04.2024вторник
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Паводковую обстановку в приграничных регионах обсудили президенты России и Казахстана

Общество, 16:09 09 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Паводковую обстановку в приграничных регионах обсудили президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Главы государств отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации. А также вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились дать указания активизировать эту работу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , паводок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 09.04.2024Тюменские почтальоны готовятся к обслуживанию населения в период паводка
17:32 09.04.2024В Тюменской области на реке Ишим укрепляют дамбу
17:21 09.04.2024Молодежи Тюменской области расскажут, что съесть, чтобы поумнеть
17:00 09.04.2024Пост добровольной пожарной команды открыли в с. Средние Чирки Голышмановского округа