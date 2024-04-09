Паводковую обстановку в приграничных регионах обсудили президенты России и Казахстана

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Паводковую обстановку в приграничных регионах обсудили президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Главы государств отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации. А также вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились дать указания активизировать эту работу.