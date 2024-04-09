В Ишиме делают запас грунта для укрепления пониженных мест береговой линии

| Фото: скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

Запас грунта для защиты для отсыпки пониженных мест береговой линии реки, с которых может прийти вода, делают в Ишиме. Для этого используют спецтехнику. Также заготавливают мешки с песком, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время выдадим жителям памятки с указанием адресов пунктов временного размещения, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для содержания домашних животных на время прохождения паводка. Все это пригодится на случай эвакуации с подтопляемых территорий", - уточнил глава.

Он также призвал горожан сохранять спокойствие.