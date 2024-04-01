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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень

Общество, 23:31 09 апреля 2024

ГУ МЧС РОссии по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС РОссии по Тюменской области

Его встретили губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

10 апреля глава МЧС совершит рабочую поездку по региону, сообщает информационный центр регионального правительства.

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# ГУ МЧС России , паводок

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