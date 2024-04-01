В Тобольске в зону эвакуации во время паводка попадает 3 тыс. 700 человек

| Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

3 тыс. 700 человек попадает в зону эвакуации во время паводка в Тобольске. В случае ЧС жителей будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, смс и сообщения в СМИ.

"Наш участок реки Иртыш не попадает в зону риска по прогнозам гидрометцентра, но есть предостережение по Тоболу. Специалисты ГО и ЧС допускают вероятность сложностей на месте слияния рек. Именно поэтому проводим комплексные профилактические меры. Кто обнаружил свой адрес – спокойно собираем "тревожный чемоданчик" и внимательно следим за информационной повесткой. Животных можно оставить в муниципальном приюте", - написал в Telegram-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

Он добавил, что будет ежедневно информировать в своих аккаунтах об уровне воды, чтобы никто не находился в информационном вакууме и не поддавался панике. Также 10 апреля планируется проведение внепланового заседания КЧС.

зоны вероятного подтопления | Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева зоны вероятного подтопления | Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Напомним, что с 8 апреля в Тюменской области в связи с угрозой паводка введен режим ЧС.