В Тюмени для российских художников запустили опен-колл

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Опен-колл для художников из разных городов запустили организаторы паблик-арта "Морфология улиц", который в седьмой раз пройдет в Тюмени летом. Заявки принимаются до 5 мая включительно.

В 2024 году проводятся сразу два отбора участников. Тема основного опен-колла — "Коадаптация". Также художники могут подать заявку на специальный опен-колл, который "Морфология улиц" проводит вместе с Альфа-Банком — генеральным партнером проекта. Его тема — "Из пункта А.." про созвучие пути, свободы и одновременно локальной принадлежности к точке старта. Один художник или арт-группа может подать сразу обе заявки.

Организаторы проекта планируют сохранить формат соучастия и создать часть работ вместе с тюменцами.

"Для достижения целей нам нужно приспосабливаться друг к другу, к социуму, ко многим событиям, что происходят вокруг. Искусство в общественном пространстве — достойный инструмент для этих непростых процессов. Мы решили сфокусироваться на коллективном творчестве и сделать акцент на арт-лабораториях. Мы хотим, чтобы жители Тюмени вместе с художниками стали частью творческой силы и приняли активное участие в создании работ для проекта паблик-арта", — уточнил куратор "Морфологии улиц", российский художник Максим Има.

Сейчас команда проекта в поисках междисциплинарных участников, которые работают с разными формами уличного искусства: муралами, мозаикой, ассамбляжами, постерами, кинетическими объектами. Все расходы на создание арт-объектов, а также проживание и перелет художников организаторы берут на себя.

Шорт-лист "Морфологии улиц" 2024 объявят 14 мая в социальных сетях и на сайте морфологияулиц.рф.