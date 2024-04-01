Эвакуация населения в Юргинском районе Тюменской области оказалась фейком

На фото с. Юргинское в эти минуты | Фото: информационный центр правительства Тюменской области На фото с. Юргинское в эти минуты | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Информация об экстренной эвакуации населения в Юргинском районе Тюменской области не соответствует действительности, сообщает информационный центр правительства региона.

В пабликах и телеграм-каналах распространяются видеоролики, на которых видны затопленные улицы, а также проводится эвакуация граждан. "На самом деле речь идет об Юргинском районе, который расположен в Кемеровской области", - уточняется в официальной информации.