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Эвакуация населения в Юргинском районе Тюменской области оказалась фейком

Общество, 12:57 10 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области На фото с. Юргинское в эти минуты | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Информация об экстренной эвакуации населения в Юргинском районе Тюменской области не соответствует действительности, сообщает информационный центр правительства региона.

В пабликах и телеграм-каналах распространяются видеоролики, на которых видны затопленные улицы, а также проводится эвакуация граждан. "На самом деле речь идет об Юргинском районе, который расположен в Кемеровской области", - уточняется в официальной информации.

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# паводок , фейк

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