Эвакуация населения в Юргинском районе Тюменской области оказалась фейком
Общество, 12:57 10 апреля 2024
На фото с. Юргинское в эти минуты | Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Информация об экстренной эвакуации населения в Юргинском районе Тюменской области не соответствует действительности, сообщает информационный центр правительства региона.
В пабликах и телеграм-каналах распространяются видеоролики, на которых видны затопленные улицы, а также проводится эвакуация граждан. "На самом деле речь идет об Юргинском районе, который расположен в Кемеровской области", - уточняется в официальной информации.