В Ялуторовском районе проведут масштабные учения по тушению лесных пожаров

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области (архив) | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области (архив)

Масштабные тактические учения по тушению лесных пожаров организует областной департамент лесного комплекса на аэродроме ДОСААФ в Ялуторовском районе 11 апреля. Мероприятие проводится ежегодно для проверки готовности сил и средств к пожароопасному сезону, сообщают в ведомстве.

По сценарию, в лесном массиве происходит возгорание, которое замечает летчик-наблюдатель, выполняющий авиамониторинг пожарной обстановки. Очаг находится в труднодоступной местности, оперативно доставить туда наземные силы нельзя. Для тушения привлекают вертолет с водосливным устройством и группой десантников-пожарных на борту. На месте принимаются первичные меры ликвидации возгорания, прогнозируется дальнейшее развитие ситуации, оценивается достаточность привлеченных сил.

Внезапное изменение погоды - сильный порывистый ветер - усугубляет обстановку, увеличивает площадь пожара и гонит огонь в сторону населенного пункта - с. Карабаш.

На подмогу прибывают дополнительные лесопожарные формирования и спецтехника. Для контроля ситуации сверху в небо поднимают дроны и беспилотник самолетного типа. Устройства помогают координировать действия лесных пожарных.

Для защиты села от лесного пожара в населенный пункт приезжают пожарные расчеты и техника службы МЧС. Местные власти проводят эвакуацию жителей.

Участие примут лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, а также другие службы и ведомства, которые привлекаются во время ликвидации лесных и ландшафтных пожаров. Это сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи муниципалитета.