Тюменские школьники прошли железнодорожный квиз и попробовали себя в роли машинистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные железнодорожники рассказали своим сверстникам правила поведения на ЖД в учебном центре в Тюмени 10 апреля. Участниками разработанного ими квиза стали 20 пятиклассников школы № 51. После ребята закрепили теорию на практике – прошли обучение на современных тренажерах в учебном центре ДЖД и попробовали себя в 10 профессиях в рамках программы профориентации.

"Сегодня сделали акцент именно на работе с подростками. В новом формате отработали взаимодействие юных железнодорожников и пятиклассников обычной школы. Ребята сами разработали квиз и провели его. Детям на своем уровне проще донести до сверстников жизненно важные правила поведения на железной дороге", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по охране труда Тюменского центра организации работы железнодорожных станций Екатерина Комисарова.

В каждой из четырех команд в составе шести человек был один из юных железнодорожников, который помогал, направлял мысли ребят в правильном направлении.

По словам начальника Тюменской ДЖД Галины Мезенцевой, ее воспитанники в течение учебного года проходят теоретические занятия, осваивают 10 профессий, такие как дежурный по станции, машинист, монтер пути, осмотрщик вагонов, погрузчик и другие, а летом на полигоне в п. Боровский применяют их на практике. Стажируются они под руководством опытных наставников-железнодорожников.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятикласснику Руслану Ниматову викторина-квиз понравилась. Он отметил, что его команда "Молодость первых" подобралась сильная, что помогло с легкостью ответить на вопросы.

"Сверстникам желаю быть более внимательными на прогулках, особенно в районе железнодорожных путей. Возможно, правильные ответы когда-то уберегут нас от необдуманных поступков и помогут сохранить жизнь", - подчеркнул школьник.

По итогам квиза победу одержала команда "Ласточка", второе место разделили "Молодость первых" и "Поезда суперзвезда". Бронзу взяла "Скоростная электричка". Победителей наградили, а всем участникам события вручили сувениры.

После этого ребята перешли на этаж с учебными тренажерами и попробовали себя на каждом из них. К примеру, на одном - погрузили контейнер в вагон и разгрузили его. С задачей они успешно справились. Те, у кого не получилось с первого раза, смогли попробовать снова.

Старший инспектор ОПД Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Константин Прокопьев считает, что подобные мероприятия отделение проводит не только со школьниками, но и со студентами в населенных пунктах, где проходит железная дорога.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Профилактика – это 80 процентов нашей работы. Лучше предупредить правонарушение, чем в дальнейшем работать с его последствиями", - резюмировал он.

Добавим, в учебном центре ДЖД на сегодняшний день проходят обучение более 500 юных железнодорожников с 5 по 11 классы школ Тюмени и Тюменского района.

Инна Кондрашкина