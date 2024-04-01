Глава МЧС России высоко оценил готовность Тюменской области к паводку

| Фото: скриншот видео МЧС России | Фото: скриншот видео МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Тюменской области к паводку на координационном совещании по вопросу готовности к действиям в данный период. Также он заверил, что для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости в регион направят дополнительные силы и средства МЧС России.

"Спасибо большое за проведенную работу, за ту сплоченность, которую вы демонстрируете всей стране. Работаем все вместе", – заявил министр.

В ходе совещания также заслушали прогнозы на паводкоопасный период, обсудили предпринимаемые правительством Тюменской области меры, выработали дополнительные шаги по минимизации негативных последствий весеннего половодья.

Глава МЧС России подчеркнул, что важно предусмотреть все возможные меры на случай наихудшего развития обстановки. Необходимо обеспечить запас бутилированной питьевой воды, подготовить к развертыванию достаточное количество пунктов временного размещения и предусмотреть мероприятия при ухудшении эпидемиологической обстановки, сообщает ведомство.

Особое внимание Александр Куренков обратил на взаимодействие с волонтерскими организациями.

"Что качается волонтерского движения, - отметил он, - необходимо создать аккумулирующие центры, куда можно обращаться с волонтерской помощью, чтобы целенаправленно адресовать эту помощь в населенные пункты", - пояснил руководитель спасательного ведомства.

Напомним, министр МЧС России Александр Куренков работал 10 апреля вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором.