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Пункт временного размещения на время паводка развернули в Викуловском районе

Общество, 19:54 10 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пункт временного размещения на время паводка развернули для жителей деревень Заборка и Тюлешов Бор в здании школы с. Балаганы. Все имущество будет находиться под охраной, сообщил глава муниципалитета Андрей Лотов.

На встрече с жителями он разъяснил гражданам, что действовать надо уже сейчас, не ждать подтопления.

"Проинформировал граждан о работе ПВР. Также сообщил о необходимости заранее перевезти свое имущество в места хранения. С владельцами сельскохозяйственных и домашних животных обсудили вопрос об их перемещении в безопасное место", - сказал Андрей Лотов.

В деревне Заборка сформируют списки тех, кто переедет в ПВР. Всего здесь проживают 112 человек — 50 домовладений.

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Подомовые обходы для информирования жителей о возможных паводках в селе Викулово проводит начальник отдела по работе с территорией Викуловского сельского поселения Владимир Гончаров.

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# Викуловский район , паводок

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