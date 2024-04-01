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Активность клещей в Тюменской области ниже, чем в прошлом году

Общество, 12:37 11 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество обращений по поводу присасывания клещей в Тюменской области в марте-начале апреля 2024 года в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елена Мыцик.

"В Тюменской области в конце марта начался сезон активности клещей. Сейчас ситуация стабильная, находится на контроле управления Роспотребнадзора. Какого-то пика и ажиотажа по поводу присасывания клещей мы не наблюдаем", — поделилась она.

Пострадавшие от укусов клещей обращаются, как правило, в инфекционную клиническую больницу на ул. Комсомольской, либо в медицинские организации по месту жительства.

Тюменская область — эндемичная по ключевому энцефалиту территория. Через укусы клещей передаются клещевой энцефалит, клещевой иксодовый боррелиоз и другие разновидности риккетсиозов.

Специалисты напоминают, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Она состоит из трех прививок. Первую и вторую делают с интервалом шесть месяцев, третью - через год.

"Три прививки считаются самым эффективным способом вакцинопрофилактики клещевого энцефалита. Далее следует отдаленная ревакцинация: один раз в три года. На сегодняшний день по итогам первого квартала 2024 года против клещевого энцефалита привито более девяти тысяч жителей Тюменской области", — отметила Елена Мыцик.

Напомним, первый в 2024 году случай присасывания клеща был зарегистрирован в марте в Бердюжском районе. Пожилая женщина обнаружила членистоногое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома.

Инна Пахомова

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# здравоохранение , клещи , Роспотребнадзор

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