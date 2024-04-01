На месте будущего сквера в Тюмени реконструируют водопровод

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый сквер, посвященный 160-летию первого в Сибири водопровода, благоустроят в Восточном административном округе Тюмени. Сотрудники водоканала уже приступили к реконструкции сетей водоснабжения, эксплуатирующихся почти 30 лет.

На данной сети не было аварий, но, с учётом возраста стальной трубы, принято решение переложить коммуникации, чтобы после завершения проекта не нарушать благоустройство.

Методом горизонтально-направленного бурения, без раскопки траншей, будет проложено 200 м трубы диаметром 315 мм. Коммуникации из современных полимеров имеют гарантию 50 лет и устойчивы к подвижкам грунта.

Завершить строительство нового водопровода планируется до конца апреля. После этого начнется работа по благоустройству общественного пространства.

В сквере оборудуют прогулочную зону и детскую площадку, установят лавочки. Центральным арт-объектом станет "сухой" фонтан в форме капли воды.