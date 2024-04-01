Более 3,5 млрд рублей налоговых вычетов заявили жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 млрд рублей составила сумма налога, заявленного по декларациям 3-НДФЛ к вычету жителями Тюменской области. Почти половину из них жители региона подали на налоговый имущественный вычет, связанный с приобретением жилья.

Такие данные привела замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 11 апреля.

"Следующими по популярности идут социальные налоговые вычеты. В основном за лечение и обучение детей. Доля таких деклараций составляет 30 процентов. Набирает популярность и новый вид вычета, действующий уже второй год - по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги", - уточнила заместитель руководителя.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всего жители Тюменской области подали 127 тыс. деклараций, 95 % которых поступили в налоговые органы через личный кабинет налогоплательщика. В 86 % документов налогоплательщики заявили право на налоговый вычет.

"О полученных за 2023 год доходах в целом по региону должны отчитаться около 45 тысяч человек. Основную долю из них, а это 60 процентов, составляют налогоплательщики, которые продали недвижимое имущество, еще 30 процентов – транспортные средства. Исполнили обязанность по декларированию доходов уже треть", - отметила Ольга Иванова.

Декларацию нужно сдать до 2 мая. Общая сумма налогов к уплате в бюджет, которая исчислена налогоплательщиками самостоятельно по декларациям 3-НДФЛ, составила 394,4 млн рублей. Это составляет 134% по отношению к прошлому году.

Оксана Корнеенкова