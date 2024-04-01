Тюменцам рассказали, что нужно есть, чтобы поумнеть

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Когнитивные нарушения человека ассоциированы с избыточной массой тела. Дети, рожденные от родителей с ожирением, страдают психически, имеют расстройства аутистического спектра, у них больше умственных отклонений.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая кафедрой детских болезней, врач-эндокринолог, диетолог Тюменского медицинского университета Светлана Сметанина во время акции всероссийского движения "Стройная Россия" в Боровской средней школе.

"Для того чтобы поумнеть, нужного исключить засахаренные, гликированные продукты, минимизировать быстрые углеводы, исключить из рациона трансжиры. Не стоит забывать, что мы живем в регионе с дефицитом йода, поэтому использовать при приготовлении пищи йодированную соль, употреблять морепродукты, йодсодержащие продукты. Все это влияет на когнитивные способности", - уверена Светлана Сметанина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преподаватели и студенты Тюменского медуниверситета включились в реализацию программы Всероссийского движения "Стройная Россия" по формированию привычек у молодежи к правильному питанию, ведению здорового образа жизни. В течение трех дней они вместе с экспертами общественной организации проведут цикл встреч со школьниками, студентами, на которых поделятся научным и практическим способами, методами отказа от вредной еды, перехода на здоровый рацион.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева