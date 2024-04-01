Тюменец планирует разработать приложение для оповещения людей при пожаре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Приложение для оповещения людей о пожаре собирается разработать четверокурсник ГАУ Северного Зауралья Владислав Сутунков. Управлять системой должен искусственный интеллект.

"Два года назад я посмотрел документальный фильм о трагедии в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". И задался вопросом, можно ли каждому индивидуально предоставить план эвакуации? Со временем пришел к выводу, что сейчас у каждого есть смартфон, а значит, данные можно передавать туда. Так и была разработана концепция сервиса", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель проекта, студент направления "Техносферная безопасность" Владислав Сутунков.

В функционал приложения будет заложено оповещение граждан о начале чрезвычайной ситуации в местах массового скопления людей. К ним относятся торговые центры, общеобразовательные учреждения и другие. Сервис предупредит граждан, что начался пожар, и предоставит им карту помещения с указанием кратчайшего пути эвакуации. В свою очередь, МЧС во время спасательной операции, особенно если помещение задымлено, сможет быстрее найти человека. Сигнал в виде точки на электронной карте здания послужит примерным ориентиром для спасателей и поможет сократить время эвакуации пострадавших. Даже если человек потеряет сознание или выронит телефон, его все равно будет проще найти, уверен студент.

"Мы общались в рамках курса с управлением МЧС России по Тюменской области, и они отметили, что приложение нужное. Однако оно не должно служить основным источником оповещения – это все же дополнительная мера к уже существующей системе. Я с ними, конечно, полностью согласен. Эта тема требует доработок и более детальных обсуждений", – добавил четверокурсник.

Сейчас в команде разработчиков три человека – одногруппник Владислава Валерий Сюбаев и их куратор - заведующий кафедрой "Техносферная безопасность", кандидат технических наук Сергей Романов. Чтобы разработать прототип сервиса им необходимо примерно около трех миллионов рублей. Для этого они собираются участвовать в различных грантовых конкурсах, самый ближайший из них – студенческий стартап.

Отметим, что проект студентов аграрного университета вошел в число победителей акселерационной программы "Пища для размышлений – Фуднет". В прошлом году университет выиграл грант АНО "Платформа национальной технологической инициативы" в размере 5,6 млн рублей.

Виктория Макарова